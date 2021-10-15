Кандида — это дрожжеподобные инфекция. Она устойчива к большинству лекарственных препаратов. Поэтому нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram дала простую схему из восьми шагов, с чего начать избавление от кандиды в домашних условиях и естественным путем. Если не отклоняться от плана, реультат можно заметить довольно быстро.

Вода с лимоном натощак (фото: pexels.com) При разрастании кандиды нутрициолог рекомендует: 1. Убрать из рациона все, что содержит природный и промышленный сахар, быстрые углеводы, глютен, все рафинированные и молочные продукты. 2. Утром пить воду с лимоном для повышения уровня соляной кислоты. 3. Добавить в рацион кокосовое масло — есть исследования, которые свидетельствуют о противогрибковый эффект кокосового масла. Просто добавьте качественное органическое кокосовое масло прямого отжима в пищу, которую вы готовите. 3. Также эффективно работает MCT масло. Им можно заправлять салаты, добавлять в каши и супы. 5. пропить курс чай из коры муравьиного дерева. 6. В течение 2-3 недель ежедневно пить по чайной ложке масло черного тмина. 7. Несколько раз в неделю добавлять в напитки молотые корки граната. 8. Включайте в рацион продукты, способствующие снижению рост кандиды: грейпфрут, чеснок, кислые ягоды, зелень в каждый прием пищи, ежедневно — зеленые соки, специи и травы: имбирь, гвоздика, тимьян, ромашка, листья березы. Улучшить обмен веществ: нутрициолог назвала топ полезных продуктов для поджелудочной железы

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