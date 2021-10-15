"Все болезни от нервов!", — говорили наши бабушки. И они были правы. Почему это вредно — нервничать? Например, потому, что стресс очень плохо влияет на процесс пищеварения. Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог и диетолог Марина Сергеева.

Меньше нервов! (Фото: instagram.com/dietolog.sergeeva) Когда мы "стресуемо", пища не задерживается в желудочно-кишечном тракте и "пролетает", не успевая усвоиться. Кто худеет при стрессе? Это ваша тема. Что это означает: все симптомы, типа, поел-сходил в туалет, "не в коня корм", неприятный запах в туалете и т. Д., Могут появиться на фоне стресса. ⠀ Продукты для улучшения гормонального фона: нутрициолог рассказала, как поддержать надпочечники Это происходит потому, что пищевой комок, не успевая обработан пищеварительными соками, попадает в кишечник, из которого также быстро эвакуируется. Так работает наша нервная система.

Хорошее настроение — цветущий внешний вид (фото: pexels.com) Есть в любом маркете: нутрициолог назвала простой сезонный продукт для поддержки печени Чтобы ее настроить, бывает достаточно добавить в рацион магний, комплексы с валерианой, другие фитоадаптогены — и процесс пищеварения наладится. Казалось бы, как это связано, а связь самая непосредственная. Многие радуются: "стрессанула", но хотя бы похудела! Хоть какая-то польза! Нет, дорогие мои. Пользы от такого похудения нет. Только вред. Слушайте свой организм! Он всегда дает знать, что что-то не так. Другой вопрос — правильно понять эти симптомы и знаки. Вот для этого и есть нутрициологии. ⠀ Ранее врач назвала один всем доступный продукт, который способен помочь наладить пищеварение.