Погода в Украине в ближайшие сутки будет солнечной и сухой во всех регионах страны. Дневная температура воздуха порадует жителей большинства областей, а вот ночные градуса могут сильно огорчить. Какая погода ожидает жителей Украины в пятницу, 15 октября, рассказали в Украинском гидрометцентре. На востоке ожидается переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха опустится до + 1 + 3 градусов, местами до + 4 + 5 градусов. Днем столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов, в Днепре до +15 градусов. В южных областях будет немного теплее, солнечно и сухо. Ночью ожидается от + 4 до 7 градусов, днем прогреется до +12 +15 градусов. На севере без осадков, переменная облачность. Ночью температура упадет до + 1 + 3 градусов, днем в регионе ожидается от +11 до +13 градусов. В западных областях будет сухо и солнечно, но ожидается сильное понижение температуры в ночное время. В большинстве областей синоптики прогнозируют от -2 до +2 градусов. Днем воздух прогреется до + 12 + 15 градусов. В центральной части страны небольшая облачность, без осадков, солнечно. Ночная температура будет колебаться в пределах +1 +3 градуса, днем прогреется до +12 +14 градусов. В Киеве 15 октября без осадков, ясно. Ночью в столице ожидается от +2 до +4 градусов, днем столбики термометров покажут от +12 до +14 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 15 октября Напомним, ранее мы писали о том, что на выходных в Украину придет антициклон. А также рассказывали о том, что синоптики назвали дату резкого потепления в октябре.