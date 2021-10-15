В Украине пик заболеваемости коронавируса ожидается в конце октября-начале ноября. В пиковый период в больницы могут попасть более 50000 Украинский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова. "Мы прогнозируем пик пандемии (коронавируса — ред.) На конец этого месяца, это где-то с 20-25-30 по 4-5 следующего месяца", — сказал он по итогам заседания СНБО. По его словам, в пиковый период пандемии в больнице могут попасть от 52 000 человек. Данилов отметил, что это станет вызовом для системы здравоохранения Украины. Напомним, ранее главный санврач Украины Игорь Кузин сообщил, что пик коронавируса в стране ожидается с середины ноября до середины декабря.