Министерство здравоохранения Японии рассматривает возможность не рекомендовать мужчинам до 30 лет вакцину Moderna. Вместо нее власти планируют рекомендовать мужчинам прививки вакциной Pfizer. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times. Такое решение могут принять за увеличения числа сообщений о редких сердечные заболевания, возникающие у молодых мужчин после того, как они получили вакцину Moderna. Однако центры США по контролю и профилактике заболеваний показывают, что риск возникновения таких сердечных заболеваний намного выше для тех, кто инфицирован коронавируса и аналогичные выводы были сделаны в Японии. Анализ госпитализированных пациентов с COVID-19 в Японии, проведенный Национальным центром глобального здравоохранения и медицины, обнаружил 834 случая миокардита и связанных с ним симптомов на 1000000 мужчин в возрасте от 15 до 40 лет. "Риск миокардита гораздо ниже у людей, которые получили вакцину Moderna, чем у тех, кто страдает естественной инфекцией, поэтому нет причин прекращать ее использования", — сказал профессор Института Китасатотецуо Накаяма, В пятницу Министерство проведет экспертную комиссию для обсуждения этого вопроса. Также на повестке дня обсудят, следует вводить вакцину Pfizer в качестве второй дозы мужчинам до 30 лет, которые получили прививки Moderna в первый раз. Напомним, что вакцину Moderna также не будут использовать в Финляндии для молодых мужчин.