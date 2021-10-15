Президент Украины Владимир Зеленский вывел Дмитрия Разумкова по персональному составу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Его место занял нынешний спикер Совета Руслан Стефанчук. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента. В частности, согласно указу № 542/2021 от 14 октября, Зеленский поручил ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны председателя Верховной Рады Руслана Стефанчук. "Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Дмитрия Разумкова", — говорится в документе. На прошлой неделе Верховная Рада отправила Разумкова в отставку после того, как ее инициировала фракция "Слуга народа". Как отметил Зеленский, тот больше не выполнял партийную программу. Сам Разумков после своей отставки не дал четкого ответа, есть ли у него президентские амбиции.