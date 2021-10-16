15 октября между одним из пассажиров харьковского метро и машинистом электропоезда — произошла драка. Работника метрополитена отстранили от работы. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Общественное". По словам представителя Харьковского метрополитена Алексея Битнера, машиниста электропоезда отстранили от работы после драки. Сейчас продолжается служебная проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства столкновения. Напомним, что РБК-Украина рассказывало о драке между пассажиром метро Харькова и машинистом электропоезда. Полиция начала проверку, однако с заявлениями к ней никто не обращался. Причина конфликта также пока неизвестна.