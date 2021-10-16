Определенные методы защиты от микробов самом деле не работают. Они создают видимость безопасности и защиты. Каким приемам о защите от микробов не стоит верить — читайте в материале ниже. Правило 5 секунд Считается, что, если пища упала на пол и ее поднять быстрее, чем за 5 секунд — ее можно употреблять. Мол, микробы за короткий срок не успевают попасть на ваш бутерброд или яблоко. Но исследования показывают, что микроорганизмам хватит и одной секунды, чтобы устроиться на поверхности вашей пищи. И чем дольше предмет находится на полу — тем больше микробов на нем собирается. Пищу можно помыть или выбросить. Касаться дверную ручку через рукав или платок Создание барьера между кожей и микробами — это правильная идея. Но вот одежда для этого не подходит. Вся грязь, бактерии и вирусы, которые были на дверной ручке, останутся на вашей одежде и будут контактировать с вашей кожей, руками, волосами, телефоном, сумкой. Использовать можно одноразовую бумажную салфетку и стоит сложить ее в несколько раз, а потом просто выбросить. А руки — помыть. Нажимать на кнопки лифта локтем или костяшками пальцев Микробы попадают на одежду или пальцы, а оттуда — на ваши руки, лицо и другие участки тела. Есть смысл использовать одноразовую бумажную салфетку, а руки после — сразу же помыть. Задерживать дыхание, если кто-то рядом чихнул или кашляет Этот способ не убережет вас от заражения, если человек действительно болен и заразен. Задержать дыхание достаточно у вас все равно не получится, а мельчайшие капли вируса, слюны и мокроты все равно попадут в ваши дыхательные пути. И ваш нос — не единственный путь попадания вируса в организм. Инфекция может проникнуть через глаза или рот. Стоит соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра и носить защитную маску, закрывающую и нос, и рот. Использование антибактериальных салфеток для поверхностей Для каждой поверхности — новая салфетка. Если одной протереть стол, дверную ручку, выключатели и кнопки — то вы просто разнесут микробы по всем поверхностям. Чем дольше вы используете салфетку, тем больше на ней накапливается микроорганизмов, а вот антибактериального средства становится меньше. Антисептик для рук За последние полтора года САНИТАЙЗЕР стали нашими постоянными спутниками и кажется, что это 100% защиты. К сожалению, это не так. Антисептики не заменяют воду и мыло. Эффективность САНИТАЙЗЕР на грязных поверхностях гораздо ниже. И трогать лицо после его использования все равно не рекомендуется. Если нет возможности вымыть руки, то протрите их сначала салфеткой, затем нанесите антисептик. И не используйте его каждые 15 минут — можно получить резистентность к микробам. Напомним, ранее мы писали о том, почему украинцы верят, что сода защищает от рака и проблем с сердцем. А также рассказывали о том, почему нужно носить защитную маску, даже если вы вакцинированы "Модерн".