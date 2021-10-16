Американский бизнесмен Маск рассказал, когда наконец появится электромобиль Tesla европейской сборки. Японская компания Honda анонсировала производство роботов-гуманоидов, а Apple сокращает производство iPhone. РБК-Украина собрало главные новости из мира технологий. Apple сокращает производство iPhone и готовит новую презентацию Из-за дефицита чипов Apple сократит производство iPhone. В этом году будет выпущено на 10 млн смартфонов меньше, чем в прошлом. "Компания ожидала, что в последние три месяца года производить 90000000 новых моделей iPhone, но теперь сообщает партнерам-производителям, общий объем будет ниже, так как Broadcom Inc. и Texas Instruments Inc. изо всех сил пытаются поставить достаточное количество компонентов", — пишет Bloomberg. Кроме того, стало известно, что уже 18 октября Apple проведет новую презентацию, на которой, возможно, представят новые MacBook, Mac Mini и AirPods. Европейская Tesla выйдет уже в ноябре Основатель Tesla Маск на открытии нового завода в Берлине заявил, что первый электромобиль европейской сборки получится с конвейера уже в ноябре 2021 года. Однако для того, чтобы выйти на массовое производство, надо еще больше времени. Кроме того, для начала сборки еще надо получить зеленый свет от немецких регуляторов. Ожидается, что окончательное решение будет во второй половине октября. "Начать производство — это хорошо, но объемное производство — это сложная часть … Для достижения массового производства нужно больше времени, чем для строительства завода", — заявил Маск. По его словам, объемы производства будут составлять от 5000 до 10000 автомобилей в день, а к концу следующего года на заводе в Берлине начнут делать аккумуляторные батареи. Google и YouTube прекращают монетизацию на контенте с отрицанием изменений климата На этой неделе Google и YouTube заявили о новой политике, которая запрещает монетизацию на контенте, что возражает против изменения климата. "Это включает материалы, в которых изменения климата рассматриваются как обман или мошенничество, а также утверждения, отрицают, что долгосрочные тенденции свидетельствуют о глобальном потеплении и выбросы парниковых газов или деятельность человека способствуют изменению климата", — отмечается в заявлении компаний. Honda начнет выпускать роботов. И не только Японская компания Honda анонсировала производство роботов-гуманоидов и электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). Последние хотя еще и не прошли испытания, но уже рассматриваются как часть городской мобильности. Также на повестке дня робот-аватар, которым люди смогут управлять дистанционно. В компании отмечают, что у него будет рука по подобию человеческой, способна брать предметы и пользоваться инструментами. Опытный образец такого робота японцы собираются показать в начале 2024 года. Швеция строит первый космодром в Европе В следующем году в Европейском союзе появится свой первый космодром. Стартовая площадка для запуска спутников строят на базе ракетного полигона в районе шведского города Кируна. Ожидается, что космический центр Esrange для разработки ракетных технологий и запуска спутников должен быть готов к работе к лету 2022 года. С 2015 года на полигоне продолжается модернизация. Космический проект соответствует стратегии Швеции, согласно которому она должна стать одной из десятка стран мира по собственной спутниковой инфраструктурой. Стартовая площадка будет использоваться в проектах Европейского союза.