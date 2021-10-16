Сегодня, 16 октября NASA запустит свой первый космический зонд Lucy стоимостью почти 1 млрд долларов. С его помощью планируется исследовать троянские астероиды вблизи Юпитера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA. В частности, запуск ракеты Atlas V 401 United Launch Alliance с космическим кораблем НАСА Lucy запланирован со станции на мысе Канаверал во Флориде в 5:34 утра по восточному поясному времени (9:34 по Гринвичу). Известно, что во время своей 12-летней основной миссии Lucy будет исследовать рекордное количество астероидов, включая пролет одного астероида в главном поясе Солнечной системы и семи троянских астероидов у Юпитера. Так, путь Lucy будет возвращаться к планете Земля три раза для помощи гравитации, сделает ее первым космическим кораблем, который вернется в окрестности Земли с внешней части Солнечной системы. В свою очередь метеорологи прогнозируют 90% -ную вероятность благоприятных погодных условий на стартовой площадке для взлета.