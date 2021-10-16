Министерство избавь здоровья обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на утро 16 октября одна область имеет показатели "красной" зоны карантина, 15 соответствуют "оранжевой", а остальные — "желтой". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные МЗ. "Красная" зона Согласно эпидемиологических показателей, Херсонская область находится в "красной" зоне карантина. Там запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров и проведения массовых мероприятий. Ограничение не распространяется на заведения, где 100% работников и посетителей полностью привиты от коронавируса. Кроме того, образовательные учреждения могут работать очно при условии 100% вакцинации персонала, а в другом случае — должны перейти на дистанционку. Исключение — детсады и 1-4 классы. Также с 21 октября жители "красной" зоны не смогут пользоваться автобусами, поездами и самолетами для поездок в регионы без документов о вакцинации, негативного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID. "Оранжевая" зона Согласно эпидемиологических показателей, МЗ отнесла к "оранжевым" такие области: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская. Черновицкая, Черниговская. Отметим, что "оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным о приближении региона к "красной" зоны. "Желтая" зона м. Киев и такие области: Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская. При "желтом" уровне в регионах необходимо соблюдать масочный режим, физической дистанции в 1,5 м, а также запрещаются массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв.м .; заполнять более 50% мест в кино и залах учреждений культуры; заполнять спортзалы из расчета более чем 1 человек на 10 кв. метров. Напомним, с 18 октября в "красный" список попадут еще 4 региона Украины.