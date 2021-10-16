В Украине пока рано говорить об отмене массового режима. Для начала необходимо вакцинировать от коронавируса 70-80% населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой министра здравоохранения Виктора Ляшко в интервью Радио Свобода. "У нас достаточно малое количество вакцинированных лиц, чтобы мы могли пренебрегать противоэпидемических правил. Поэтому давайте догоним вакцинацию до 70%, до 80%, далее будем принимать решение, уже можем избавиться масок на лице, или нет", — отметил Ляшко. Он пояснил, что сейчас вопрос отмены ношение масок нецелесообразно, поскольку при малом количестве вакцинированных снимать маску и затем "перепроверять COVID-сертификат, вакцинирован, не вакцинированные" недостаточно удобно. "… И плюс вакцинирован, мы говорим, 100% защищается от средней тяжести и тяжелого течения", — добавил Ляшко.