В Запорожье готовятся к усилению карантина. Так, после перехода региона к "красной" зоны, общественным транспортом смогут пользоваться все. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ, принятый ТЭБ и ЧС города. В частности, соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в г.. Запорожья. Согласно документу, переход региона к "красной" зоны адаптивного карантина означает, что проезд на общественном транспорте города будет доступен только при условии: наличии COVID-сертификата; результата отрицательного теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 ч .; справки для проезда на время действия карантина, выданной с места работы. Напомним, согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Запорожская область переходит в "красную" зону адаптивного карантина с 18 октября.