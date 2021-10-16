Соблюдение правил карантина в Украине будут контролировать с помощью рейдовых проверок. Сейчас уже создано 900 таких бригад. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко "Радио Свобода". Ляшко сообщил, что на этой неделе состоялось совещание с участием Нацполиции, Держпродспоживслужбы, санитарных врачей. "Создан 900 мобильных бригад, которые будут сейчас рейдовой проверки контролировать соблюдение противоэпидемического режима … Поэтому, если кто-то думает, что может себе позволить не соблюдать, для этого и будут работать эти рейдовые бригады с проверками, чтобы выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности ", — отметил Ляшко. Ляшко также отметил, что с нарушителями вести разъяснительную работу, кроме того предусмотрена админответственность. Что говорит полиция Ранее в комментарии РБК-Украина в полиции сообщали, что приобщаются к проверкам соблюдения правил карантина, который будет усиленно с 21 октября. Речь идет о проверке межобластного транспорта, водители и пассажиры которого должны быть ковид-безопасными. При этом в полиции отметили, что высаживать по транспорту пассажиров не будут, а вот на перевозчиков составлять админпротоколы. Нарушителей будут фиксировать камеры Ранее в Минздраве также анонсировали запуск пилотного проекта, ориентировочно с ноября. Как планируется, в двух городах — Киеве и Харькове или Днепре будут запущены камеры, которые будут фиксировать соблюдаются граждане масочного режима.