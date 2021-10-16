На Запорожском автомобильном заводе планируют наладить выпуск новых моделей машин, которые станут упрощенной и Ультрабюджетный версии легковушек Lada Granta. Об этом передает Ampercar. По данным портала, новинку с целью максимального снижения стоимости "лишат" почти всех современных опций. Отмечается, что аналогичные варианты перед этим создавались для моделей "Лады" Vesta и Xray. На ЗАЗе, по предварительной информации, конструкторы внесут изменения в одну из комплектаций Classic Light. Так, из этих Lada Granta уберут систему кондиционирования воздуха и магнитолу (мультимедийную систему). "Доработки позволят снизить стоимость машин и поднять их рыночную привлекательность на рынке Украины", — говорится в публикации. Напомним, что автомобиль Lada Granta от ЗАЗа сегодня можно купить по цене от 205 020 гривен. Машина имеет 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 87 л.с. и 5 МКПП. Также седан оснащен самым багажником (объем 520 литров) среди своих «одноклассников». Самая дорогая версия Lada Granta в кузове лифтбек и комплектации Luxe имеет в своем оснащении тоже 1,6-литровый бензомотор, но мощностью 98 «лошадок», а также 4-скоростную автоматическую трансмиссию. Цена модели — 308 280 гривен. Ранее мы рассказывали, какие самые дешевые новые авто можно купить в Украине. Также мы писали, что летом в Киеве показали электромобили украинского производства.