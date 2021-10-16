Служба безопасности Украины задержала преступную группировку. Его участники совершили ряд тяжких преступлений и почти 5 лет скрывалось от правоохранителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ. В частности, были задержаны три человека, которые в 2016 году осуществили серию нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье. По словам источника РБК-Украина в правоохранительных органах, участники банды ранее имели отношение к добровольческого батальона "Азов". Установлено, что все это время злоумышленники скрывались от следствия и осуществляли тяжкие преступления имущественного характера. В частности, завладение транспортными средствами и другим имуществом — все это расследуется сейчас органами Нацполиции. СБУ установило, что задержанные злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области. Этот объект имеет особую систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение. Как сообщают силовики, злоумышленники использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, чтобы передвигаться за пределами этой базы. Кроме того, участники банды постоянно имели при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты. Известно, что группировка состояла из 7 человек. По каким — двое погибли от полученных ранений еще в 2016 году, когда оказывали вооруженное сопротивление правоохранителям, а еще двое — были задержаны ранее и находящихся под мерой пресечения. Сейчас в отношении задержанных избирается мера пресечения и проводятся действия, чтобы привлечь к ответственности других причастных лиц.

Фото: СБУ задержала банду, которую разыскивали 5 лет (ssu.gov.ua)