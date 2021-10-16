С наступлением холодного времени года девушки спешат поменять свой увлажняющий крем на питательный. В чем разница и какой лучше выбрать? На этот вопрос ответила в Instagram косметолог Ольга Петрунина. В Интернете на запрос "различие питательного крема от увлажняющего", вы обнаружите ответ: "в увлажняющем больше воды, в питательной — жира. Зимой следует избавиться от увлажняющего крема, так как он будет замерзать на коже" .Пишуть такие статьи, видимо, те , кто плохо учился в школе и не знает нашу температуру тела. Температура замерзания точно не 36.6. Крем на коже замерзнуть не может. Никак. Так, зимний крем будет отличаться от летнего. Но делить их по названию на упаковке неправильно.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Зимой мы отдадим предпочтение более плотным текстурам крема. А достигается эта текстура различными способами, в том числе концентрацией масел в склади.Наприклад, в креме для молодой кожи концентрация масел будет меньше, а для возрастной, соответственно, больше. Причем масла допустимые как в зимнем, так и летнем креме, но текстура в этих кремов будет ризна.Е такая кожа, которой масла не подходят. Тогда на помощь приходят кремы oil free.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Но как же тогда такой крем защитит кожу? В креме oil free — это может быть dimethicone, который эко блоггеры панически блокируют. От незнания, понятно. Почему? Dimethicone — это силикон. Он создает защитную пленку, заполняет все неровности и шероховатости, делает кожу ровной. Такой крем идеально подойдет очень чувствительной коже, остро реагирует на ветер и мороз. Если мы не создадим защитные условия для такой кожи, она будет страдать. И силикон в данном случае выполнит свою задачу. Сухая и обезвоженная кожа — это травмирована кожа. Ей тоже нужны защитные условия. И жирной коже тоже. Любой. И в каждом конкретном случае мы рассматриваем задачи, которые нужно решить, а не ухудшив ситуацию, а наоборот — допомогти.Тому если мы будем делить кремы только по названию (увлажняющий / питательный), мы никогда не получим желаемого результата от ухода. Напомним, что ранее косметолог Евгения Седина рассказала о пользе цинка для красоты и здоровья.