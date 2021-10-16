В Киеве обновленный проект строительства Подольского мостового перехода, переутвержден распоряжением столичной городской государственной администрации, учитывает дальнейшее строительство тоннелей метро на Троещину, и возведение еще одного съезда и заезда на мост с этого жилого массива. Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Александр Густелев, передали в пресс-службе Киевского горсовета. Чиновник отметил, что в составе строительства мостового перехода устроены в основных конструкциях и 3 станции будущей Подольско-Выгуровской линии метрополитена. Еще один съезд и заезд с Подольского мостового перехода на Троещину будет на улице Оноре де Бальзака. Заместитель Кличко акцентировал, что дальнейшее строительство новых участков метротунелив Подольско-Выгуровской линии метрополитена является важным аспектом, поскольку Подольско-Воскресенский мостовой переход одинаково важен для сообщения между левым и правым берегами Киева как на авто, так и метро. По словам Густелева, работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе ведутся без выходных. "Работают буровые для укрепления элементов искусственных сооружений, ведутся работы по сооружению подпорных стен насыпи, тоннелей метрополитена. Устраиваются инженерные коммуникации, барьерное ограждение, шумозащитные экраны", — сообщил чиновник. Также в КГГА сообщили, что на Подольском мостовом переходе, в частности, уже построили: металлический мост через Гавань от улицы Набережно-Крещатицкая в Рыбацкого полуострова, съезд с Набережно-Крещатицкой с соответствующими эстакадами на мост, смонтировали 68 вант, мост через реку Днепр уже установили в проектное (постоянное) положение с демонтажем временных опор надводной части. Как сообщалось ранее, пока в Киеве жители Троещины ждут запуск новой подземки, открытие станций метро на Виноградаре перенесли.