Вакцинироваться от коронавируса нужно и после перенесения болезни. Для этого не нужно ждать полгода с момента выздоровления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой министра здравоохранения Виктора Ляшко в интервью Радио Свобода. "Даже если вы переболели, если у вас прошли все симптомы, нет признаков острой болезни — вы можете спокойно прийти к своему семейному врачу и сделать прививку", — отметил вин.Ляшко пояснил, что решение об интервале в 6 месяцев было принято в самом начале вакцинальной кампании, когда был ограничен доступ к вакцинам. "Тогда штаб решил, что те, кто болел могли подождать, потому что у них титр антител был. Сегодня ограничений по количеству вакцин не существует", — добавил он. Напомним, министр здравоохранения также объяснил, как действовать педагогам, которые не могут получить COVID-вакцину через медицинские противопоказания.