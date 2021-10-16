В Украине контролировать соблюдение правила карантина будут 900 мобильных бригад во время рейдов. С нарушителями ограничений, в том числе и требования о масочный режим, вести не только разъяснительные беседы, но и станут составлять админпротоколы. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в программе "Субботнее интервью" на "Радио Свобода". Отвечая на вопрос, почему сейчас не штрафуют за отсутствие масок, чиновник рассказал, что состоялось совещание, в котором участвовали все контролирующие органы, в частности Нацполиция, Держпродспоживслужба, были привлечены главные санитарные врачи Украины и областей. По итогам было создано 900 мобильных бригад, которые "будут сейчас рейдовой проверки контролировать соблюдение противоэпидемического режима" "Чтобы результат от этих карантина нужно их придерживаться. Поэтому если кто-то думает, что может себе позволить не соблюдать — для этого именно будут работать эти рейдовые бригады с рейдовой проверки, чтобы обнаруживать нарушителей и привлекать их к ответственности", — заявил Ляшко. Министр уточнил, что это и разъяснительная работа, и штрафы. Также чиновник объяснил, почему в Украине для граждан, привитых от COVID-19 остается актуальной требование о масках. "У нас достаточно малое количество вакцинированных лиц, чтобы мы могли пренебречь противоэпидемиологическими правилам. Поэтому давайте догоним вакцинацию до 70-80% — дальше мы будем садиться и вместе принимать решение, мы уже избавиться масок на лице, или нет", — рассказал Ляшко. Он также добавил, что процесс снятия таких ограничений для вакцинированных — людей с COVID-сертификатами — на практике будет не простой, а прививки не гарантируют на 100%, что человек не может быть заразной. Напомним, перед этим в полиции рассказали, как будут действовать правоохранители на карантинных рейдах, и высадят из общественного транспорта за отсутствие маски. Также ранее сообщалось о показательные рейды для контроля масочного режима на объектах критической инфраструктуры.