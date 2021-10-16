В интернете полно советов, как почиститься от паразитов в домашних условиях. Различные специалисты учат, что нужно для этого использовать, от таблеток до настоек. Но оказывается, самостоятельно этим заниматься не стоит, потому что можно всерьез навредить организму. Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог и диетолог Марина Сергеева.

Очень важно наладить работу желудочно-кишечного тракта перед чисткой (фото: pexels.com) Не делайте это самостоятельно! Не проводите противопаразитарные программы без помощи специалиста. Ни себе, ни, тем более, детям. Это опасно для здоровья. Объяснить, почему? Какой вред несут паразиты, находясь в организме человека: конкурируют с нами в борьбе за питательные вещества. Они любят витамины, которые мы принимаем. Они крадут глюкозу, поэтому нас так тянет на сладкое, они провоцируют развитие различных заболеваний, в том числе, онкологию, в процессе своей жизнедеятельности они выделяют огромное количество токсинов, нейротоксинов, которые приводят к той самой хронической усталости. Так вот, количество этих токсинов увеличивается в разы, когда паразиты погибают.

На желудочно-кишечном тракте может обрушиться шквал токсинов (фото: pexels.com) Хроническая усталость и проблемы с кишечником: нутрициолог назвала главные признаки кандиды А что произойдет, если выпить таблетку от "глистов" без подготовки желудочно-кишечного тракта? Во-первых, эти препараты очень токсичны сами по себе. Если печень здорова, то такой эксперимент может пройти без побочных эффектов. Во-вторых, однократного применения недостаточно. Нужна схема приема. Принимая однократно, можно убить взрослую особь, а личинки останутся живыми. Через 2-3 недели они превратятся в полноценного паразита — и процесс начнется заново. В-третьих, если таблетка подействует, паразиты погибнут, а желудочно-кишечный тракт не справится с токсическим нагрузкой? Если у ребенка запоры, представьте, что будет? Сильная интоксикация, крапивница, рвота, и все что угодно! У взрослых тоже такое бывает. Мне рассказывали о таких своих "впечатление". Поэтому очень важно сделать грамотную подготовку для желудочно-кишечного тракта перед проведением противопаразитарной программы. Ранее нутрициолог рассказала, как лучше поддержать печень осени.