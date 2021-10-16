На Донбассе от начала текущих суток, 16 октября российско-оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня. Боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС. В частности, в направлении Луганского оккупанты совершили обстрел из гранатометов различных систем. Кроме этого, в сторону Новотошковское враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем. Как сообщают в штабе, потерь среди наших военнослужащих в результате обстрела не зафиксировано. Отмечено, что на вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, не применяя запрещено минскими договоренностями вооружения. Напомним, вчера боевики восемь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, в результате чего ранения украинского военного.