Соединенные Штаты Америки осуждают проведение так называемого всероссийской переписи в оккупированном Крыму. В США назвали такие действия попыткой РФ подорвать суверенитет Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине. "Соединенные Штаты осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", — говорится в сообщении. Напомним, ЕС также осудил проведение всероссийской переписи в оккупированном Крыму и очередной незаконной призывную кампанию и призвал РФ прекратить нарушение международного права. Отметим, ранее Украина призвала международных партнеров не признавать результаты переписи в Крыму.