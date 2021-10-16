Актер и участник шоу "Танцы звездами" Артур Логай травмировал ногу. В частности, в него рассечение ноги и врачи ему наложили несколько швов. Об этом знаменитость рассказал на своей странице в Instagram. Так, актер показал фото, на котором изображен в больнице. На фотографии видно, что нога его перевязи, ведь у него рассечение ноги и врачи наложили ему несколько швов. Травму Артур получил ночью. "Я у мамы танцовщик. Теперь вы знаете, где я был ночью", — подписал фото актер. Отмечается, что к тому актер публиковал видео, как они с его партнершей Анной Карелин тренировались на съемочной площадке. Пока неизвестно, выйдет на паркет шоу "Танцы со звездами".

Артур Логай с "Танцев со звездами" серьезно травмировал ногу (фото: instagram.com/logai.arthur)

Артур Логай с партнершей Анной Карелин (instagram.com/logai.arthur) Ранее мы сообщали, что участник шоу "Танцы со звездами" Максим Леонов попал в ДТП. Также мы писали, что на "Танцах со звездами" певица Власова сделала неожиданное признание.