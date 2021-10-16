Гороскоп на октябрь 2021 говорит о том, что вторая половина месяца станет более удачной и счастливой, чем первая. Планеты снова начнут возвращаться в свой обычный движение и это даст толчок к тому, что многие сложные ситуации начнут решаться, а в личных отношениях наступит покой и гармония. Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 18 по 24 октября. Об этом информирует SlovoFraza. овен Если вы давно хотели покончить с вредными привычками, не пропустите благоприятный период на этой неделе. Жизнь Овнов начнет меняться в лучшую сторону почти во всех сферах, нужно только четко сформулировать свои мечты и следовать тщательном плана. Важными будут любые мелочи и ситуации. Телец Юпитер выйдет из ретроградного движения, и Тельцы смогут победить свои худшие черты характера. Для представительниц этого знака начнется благоприятный период, и они смогут стать намного успешнее и продуктивнее. А звезды придадут им шарма и обаяния, которые сделают Тельцов более привлекательными для противоположного пола. Близнецы В ближайшие дни Близнецам рекомендуется показать миру свои лучшие стороны и заняться тем, что они уже давно откладывали. Достичь успеха будет реально в любой сфере жизни. Неделя будет насыщен и категорически нельзя тратить время зря. А звезды помогут укрепить энергетику и стать сильнее психологически. рак Важнейшим для Раков на этой неделе станет сила слова. Если они хотят любви — нужно о нем говорить. Если достичь успеха в финансах — обсуждать работу и бизнес. Астрологи рекомендуют все силы и душу в то, что для них является самым важным. А заняться на этой неделе нужно тем, что греет и вдохновляет. Лев Окончание периода ретроградного Меркурия 18 октября выведет Львов из черной полосы. Возможно, им придется обратиться за помощью к кому-то из близких или друзей. Постарайтесь не проявлять излишнюю самостоятельность, сейчас она до добра не доведет. Доверяйте своей интуиции, это поможет достичь новых высот. Дева Гармония в доме на этой неделе станет залогом успеха. Гармония внутри и снаружи благотворно скажется на настроении и здоровье Дев, а также на настроения и здоровье близких людей. Если что-то пойдет не по намеченному планом, не срывайтесь и не злитесь. Научитесь быть мудрее и извлекать полезные уроки из любой ситуации. Весы Начните каждый день на этой неделе из любви ко всему миру и самой себе. Это поможет привлечь больше удачи и позитива в жизни, и значительно повысит привлекательность и харизму. Научитесь отделять важное от напускного и расставлять приоритеты в своей жизни. Скорпион Звезды и планеты решительно настроены сейчас выполнять все ваши мечты, воспользуйтесь этим шансом. Настройтесь на нужную волну и не слушайте мнение других людей по этому поводу. Люди могут быть недружелюбными, пессимистичными и завистливыми. Общайтесь с теми ближайшие дни, кому вы действительно доверяете. Стрелец В ближайшие дни Стрельцам нужно стать более энергичными и активными, чтобы успеть сделать все свои дела, справиться с обязанностями и работой точно в срок. Женщинам в личных отношениях стоит быть внимательнее за соперниц на горизонте. Также остерегайтесь завистливых людей и будьте внимательны. Козерог Планеты помогут Козерогам в ближайшую неделю стать лучшей версией самого себя и выполнить все желания. Неделя прекрасно подходит для романтического отдыха с любимым человеком. А тем, кто еще находится в поиске своей половинки, стоит помнить о том, что удача не улыбается дважды. водолей Перестаньте пускать негативные мысли в свое пространство и ругать себя за ошибки в прошлом. Это может привлечь неприятности в вашу жизнь. Самым опасным днем на этой неделе станет 20 октября — в этот день негативные мысли могут быстро осуществиться. В полный месяц не покидайте свою зону комфорта, не тратьте много денег, не задерживайтесь на работе. рыбы В ближайшие дни Рыбы могут наталкиваться на трудности на своем пути. В конце недели интерес к поставленным целям и задачам может пойти на спад. Может появиться внутреннее беспокойство и тревога. Не думайте много о своем прошлом, чтобы не привлечь в свою жизнь негативные события. Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым октября принесет богатство.