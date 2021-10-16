В Харькове три дня без тепла находиться пятиэтажка. Отмечается, что 14 октября в дом дали отопление, однако один из его подъездов, а это 15 квартир, затопило водой. Да, все произошло из-за соседа, который в своей квартире на пятом этаже вырезал трубы и затопил другие квартиры, — пишет "Общественное". По словам жительницы дома по улице Мира Татьяны Новиковой, весной видели соседа раз, а потом он уехал на заработки, а сейчас с ним связаться не могут. "Он пьет. Перед майскими праздниками видели как он выносил, срезал ванну. Мы сами до вчерашнего дня ничего не знали, никто к нему туда не поднимался", — говорит Татьяна Новикова. Также в семьи Ольги Шевченко вода в квартире с верхних этажей накопилась в нависнет потолка детской комнаты, поэтому дети вынуждены временно отселить. "Сначала мы думали, что оно промокло только с краю и мы частично снимем. А когда стали снимать, оно все сырое, все крошится, хрупкое, и пришлось все снимать", — говорит она.

В Харькове мужчина затопил 15 квартир (suspilne.media) Как рассказал юрист Роман Чумак, возместить убытки имеет владелец квартиры на пятом этаже. Поэтому, если он этого не сделает, то жители дома обратятся в суд с групповым иском. Кроме того, если у него нет средств, то исполнитель вправе принудительно продать квартиру. "Если у человека нет средств, к примеру, нигде не работает, исполнитель имеет право принудительно продать квартиру и такого человека выселить, поскольку уже эта квартира продана, деньги будут выплачены тем людям, которые пострадали, а разница будет выдана владельцу этой квартиры", — пояснил юрист. Ранее мы сообщали, что в школе Днепра учительница младших классов напивалась на уроках и била детей по голове. Также мы писали, что в Харькове маршрутчик обругал и "взял в плен" полицейского.