В Оболонском районе столицы на проспекте Степана Бандеры пьяный водитель грузовика сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшие доставлены в больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр полиции Киева. По информации правоохранителей, водитель грузовика «МАН», 1974 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. После чего патрульные остановили нарушителя на Столичном шоссе и задержали. "В результате происшествия, пострадавших, 1977 и 1996 рождения, госпитализирован в больницу. Прибор Драгер показал 2.68 промилле содержания алкоголя в организме водителя", — рассказали в пресс-службе. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Сейчас следователи готовят водителю сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Фото: в Киеве пьяный водитель грузовика сбил двух пешеходов (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)