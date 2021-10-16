В Киеве пьяный водитель грузовика «МАН» совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего дал по газам и скрылся с места ДТП на Оболони. Нарушителя правоохранители задержали уже на Столичном шоссе. Об этом передали в пресс-службе полиции Киева. Пострадавшие граждане — мужчина и девушка (1977 и 1996 годов рождения) — после события на проспекте Степана Бандеры были госпитализированы в больницу с травмами. Задержанного водителя самосвала (1974 г.р.) "продули" на драгера, и прибор показал 2.68 промилле содержания алкоголя в организме. Для поимки виновника наезда правоохранители объявляли план "Перехват". "По данному факту следственным управлением столичного главка открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения", — рассказали в полиции. Теперь водителю грузовика грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

В Киеве задержали пьяного водителя грузовика, который сбил пешеходов (фото: facebook.com/UA.KyivPolice) Ранее сообщалось, что на Закарпатье в смертельном ДТП с эвакуатором погибли четыре человека, среди них 21-летний полицейский и пограничник. Также мы писали о том, что недавно участник шоу "Танцы со звездами" Максим Леонов попал в ДТП.