Компания YouTube принял решение отказаться от ежегодного итогового выпуска Rewind. Последние годы видеоролики вызвали у зрителей только негативную реакцию. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TubeFilter. По мнению пользователей сети СМИ, соответствующее решение было принято из-за того, что последние два выпуска Rewind получили только отрицательные отзывы зрителей. Видеоролик 2018 получил 3 млн предпочтений и 19 млн дизлайкив; Видеоролик 2019 получил 3400000 предпочтений и 9500000 дизлайкив.

Компания, со своей стороны, отмечает, что платформа стала слишком массивной, в связи с чем невозможно поместить все достижения авторов контента в год в один единственный видеоролик.

Возможно, причиной отмены Rewind стало и то, что большинство популярных блогеров начали создавать собственные подобные версии видео, в которых демонстрировали свои достижения за год.