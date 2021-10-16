Школы Днепра из-за введения в регионе "красной" зоны карантина уходят на каникулы с 18 октября, а не с 25, как планировалось ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента гуманитарной политики Днепровской городского совета. Как отмечается, решение о преждевременных каникул в школах Днепра было принято из-за решения госкомиссии по ТЭБ и ЧС по установлению "красной" зоны карантина в Днепропетровской области и учитывая рекомендации что до начала каникул с 18 октября Министерства образования и науки Украины. "С целью предотвращения роста заболеваемости ковид среди детей мы вынуждены начать каникулы с 18 октября 2021", — говорится в сообщении. Вместе с тем, садики будут работать в обычном режиме. Напомним, уже с 15 октября "красная" зона введена в Херсонской области. А с 18 октября "красных" регионов станет больше, присоединятся Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области.