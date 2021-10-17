Если не видите под ногами волшебного разнообразие опавших листьев, не слышите нежного шорох золотистой осенью, не различаете тонкий прохладный аромат хрустальной небесной лазури, значит пришло время заварить чашку ароматного чая и устроиться поудобнее — прямо сейчас вы пойдете с нами в нескучную осень. Известная фитнес-тренер и эксперт по похудению Марина Боржемська рассказала в Instagram, как не дать себя поглотить осенней хандры и поднять настроение в пасмурный день. Советы простые и очень понятные, выбирайте любую по погоде и настроению: 1. Посмотреть мотивирующий фильм в приятной компании или наедине с собой — мягкий плед, чашка кофе / чая придадут тепла и уюта; 2. Запланировать прогулку в лесу или парке;

Иллюстративное фото (pexels.com) 3. Достать с полки любимую книгу и в удовольствие полистать ее вечером; 4. Провести время с семьей или друзьями настольной игрой — карточная "Монополия", "UNO", "Дженга", Mistakos — интересно будет всем! 5. Любите рукоделия — лучшее время для изделий: открытки, икебаны, гербарии, скетчинг — открываем ютюб и творим;

Иллюстративное фото (pexels.com) 6. Чаще окружайте себя красивыми вещами и приятными людьми; 7. Сместите фокус внимания на вещи, которые приносят моральное удовлетворение: вспомните о своем хобби — игра на гитаре, разбор коллекции миниатюрных моделей машинок, монет, фотографий … Все мы разные, а потому единого рецепта здесь быть не может, но тем не меньше каждый человек имеет право на счастье и позитив в новом дне, поэтому так важно иногда взять на ручки свою внутреннюю ребенка и просто прислушиваться к ее бажань.Будьте всегда открыты для позитива, чтобы даже от маленькой искорки положительных эмоций, как в домашнем камине, разогрелось яркое костер душевного тепла и невероятного осеннего уюта! Напомним, ранее врач дала советы, как справиться с осенней хандрой.