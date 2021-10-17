Экс — "Холостяк" Никита Добрынин и его жена Дарья Цветочная впервые стали родителями 13 июля 2021 — у пары родился сын, которого назвали Львом. После появления малыша супруги столкнулось с трудностями и непониманием — девушка даже заговорила о расставании, однако им удалось справиться с кризисом и наладить отношения. Молодая мама откровенно призналась, что ей до сих пор сложно принять свое тело после родов. Об этом Даша рассказала в Instagram и поделилась, что же помогает ей справиться с этим состоянием. Девушка сопровождала пост счастливым фото в солнцезащитных очках.

Даша учится принимать свою внешность после рождения ребенка (фото: instagram.com/kvittkova) Цветочная отметила, что после родов столкнулась со многими проблемами и трудностями. "В реальной жизни нет фильтров, масок и функции" перемотки ". Когда проект помог мне принять свою" неидеальность ", но после родов — это прям сверхзадача. Очень сложно принять тело, уставший состояние, плаксивый настроение и какие-то ошибки в воспитании Льва", — призналась девушка. Однако ей очень помогает Добрынин, который не скупится на комплименты для любимой. "Каждый день я слышу миллион комплиментов от Никиты и вижу огонь в его глазах! Все это помогает принять свою внешность после родов, я потихоньку занимаюсь спортом, восстанавливая свою спину. Стараюсь ежедневно заниматься ", — добавила Даша. Она заявила, что хочет поддержать всех, кто столкнулся с подобными эмоциями, ведь это нормальное состояние и не нужно бояться просить поддержки у близких. "Рассказы моей мамы и друзей об их факапах в воспитании помогают смириться с родительской" неидеальностью ". Уставший состояние — бич всех мамочек. Я не жалуюсь, просто хочу поддержать всех тех, кто тоже переживает подобные эмоции. в жизни случается всякое, но только мы принимаем решение — как реагировать. Можно закапываться в проблемы, но лучше попросить близких о поддержке и брать контроль над ситуацией в свои руки ", — написала Цветочная.

Даша Цветочная рассказала о поддержке мужа после рождения сына (фото: instagram.com/kvittkova) Ранее мы писали, что Добрынин и цветочная решили не прекращать путешествовать и уже слетали с маленьким сыном в Париж.