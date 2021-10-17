Полиция нашла двух украинских паломников на Афоне. Они пропали без вести с вечера пятницы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini. Правоохранители нашли украинский у скита, принадлежащей монастырю Великая Лавра, они находятся в хорошем состоянии. Их перевели в румынский монастырь для оказания первой помощи, поскольку они были истощены. Двое украинский разошлись с шестью другими соотечественниками в условиях густого тумана, а потом сбились с дороги. О пропавших сообщили в пятницу вечером. В спасательной операции приняли участие 14 полицейских, 8 пожарных из специального спасательного отделения службы, а также монахи, хорошо знают местность.