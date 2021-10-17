Как поднять уровень железа в организме — одна из самых частых вопросов к специалистам по питанию. Для начала стоит сдать анализы — и оценить уровень его дефицита. Об этом в своем Instagram рассказала диетолог Марина Сергеева.

Хроническая усталость — один из признаков недостатка железа (фото: pexels.com) Вторым шагом важно понять, где железо теряется? Причин может быть много: дефициты в питании, вегетарианство, проблемы с желудочно-кишечным трактом, когда питание отличное, но ничего не усваивается, обязательно помним о транспортную функцию белка. Нам важен в анализах показатель общего белка и трансферрина, паразитарные инвазии, когда паразиты питаются нашими ресурсами, обильные менструации, дисбиоз кишечника, дефициты витаминов группы В, витамина С. Это топ причин, по которым мы можем быть в постоянном дефиците железа. Нутритивная плотность: врач дала список самых полезных продуктов на осень А что такое дефицит железа? Это гипоксия и окислительный стресс для организма. Ранее старения, риски онкологии … Ничего хорошего, одним словом.

Вегетарианцам нужно быть внимательными (фото: pexels.com) Мощный природный антибиотик: диетолог назвала простое средство от осенних простуд Когда показатели уровня железа очень низкие, самочувствие бывает совсем плохим: хроническая усталость, головная боль, отсутствие либидо, вялость, сонливость, депрессия, снижение стероидных гормонов, лезут волосы, ломаются ногти. Как восполнить запас железа в организме В таких случаях имеет смысл прокапать железо внутривенно. А уже потом разбираться в причинах. Если более или менее терпит, то поднимаем уровень железа биологически активными добавками, плюс витамин С и аминокислоты. Второй вариант — железо + коллаген. И не забываем, что железо выбираем в хелатной форме. Параллельно надо разбираться и устранять причины, иначе терять и поднимать железо придется бесконечно. Ранее нутрициолог рассказала, сколько чашек кофе можно пить в день, чтобы не вредить своему здоровью.