Китай ведет активные переговоры с США о долгосрочных поставках сжиженного газа. Стремительный рост цен на газ и нехватка электроэнергии на внутреннем рынке усиливают обеспокоенность по поводу топливной безопасности страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. По крайней мере пять китайских компаний, включая большую государственную корпорацию Sinopec Corp и Китайскую национальную оффшорную нефтяную компанию (CNOOC), а также поддерживаемые местным правительством дистрибьюторы энергии, такие как Zhejiang Energy, ведут переговоры с американскими экспортерами, в основном Cheniere Energy и Venture Global. Обсуждение могут привести к сделкам на десятки миллиардов долларов, которые ознаменуют рост импорта СПГ в Китай с США в ближайшие годы, пишет агентство. В разгар китайско-американской торговой войны в 2019 году торговля газом на короткое время приостановилась. Строительство объектов для экспорта СПГ может занять годы, и в Северной Америке в разработке находится несколько проектов, экспорт которых начнется не раньше середины десятилетия. Переговоры с поставщиками из США начались в начале этого года, но в последние месяцы ускорились на фоне одного из крупнейших за последние десятилетия дефицитов топлива. В этом году цены на природный газ в Азии подскочили более чем в пять раз, что вызвало опасения по поводу перебоев в поставках электроэнергии зимой. Источники сообщают, что в ближайшие несколько месяцев будет объявлено о новых соглашениях после того, как частная компания ENN Natural Gas Co, возглавляемая бывшим главой крупнейшего покупателя Китая, CNOOC объявила о 13-летнее соглашение с Cheniere в понедельник.