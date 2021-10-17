Вакцинация от коронавируса — единственный способ избежать тяжелого течения заболевания и осложнений. Вакцинирован человек может заразиться, но перенесет заболевание в легкой форме или без симптомов. Когда и кому нельзя делать прививки от коронавируса, рассказали в Минздраве Украины. Единственным противопоказанием к прививке от коронавируса в данный момент есть серьезная аллергическая реакция на первую дозу вакцины, например, анафилактический шок. Речь идет об аллергической реакции на один из компонентов вакцины и такая аллергия встречается в 0,01% людей. Не стоит делать прививки и при высокой температуре тела — выше 38 градусов. Стоит подождать, пока состояние здоровья придет в норму, а затем провести вакцинацию. Если вы принимаете препараты, которые могут влиять на иммунную систему или боитесь, что состояние вашего здоровья может стать противопоказанием к вакцинации — проконсультируйтесь со своим врачом. Что не может стать противопоказанием для вакцинации от COVID-19: Хронические заболевания. Напротив, люди с хроническими заболеваниями рискуют труднее перенести коронавирус, а потому нуждаются в защите, которую дает прививки. Беременность. Если у беременной есть риск заболеть коронавирус, то ей стоит сделать прививки обязательно. Перед вакцинацией тест на беременность делать не нужно. Грудное вскармливание. Женщины, которые кормят детей грудным молоком, могут вакцинироваться всеми вакцинами, кроме CoronaVac. Аллергия. Обязательно предупредите врача перед вакцинацией о том, что у вас раньше были аллергические реакции и на что именно. Возможно, вам придется подобрать другую вакцину. Сезонные аллергии и бытовые — не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса. Бронхиальная астма, диабет или проблемы сердечно-сосудистой системы. Людям с такими заболеваниями нужно вакцинироваться обязательно, поскольку у них есть риск тяжело заболеть COVID-19 и получить серьезные осложнения. Онкология. Люди с онкологическими заболеваниями входят в группу риска при коронавируса и поэтому им нужно обязательно сделать прививку. Однако, при прохождении курса иммуносупрессивной терапии нужно обязательно посоветоваться с врачом, поскольку такая терапия может снизить эффективность вакцины. Возможно, вам придется выбрать другое время, чтобы получить прививку. Аутоиммунные и системные заболевания. Реакция на вакцинацию у людей с такими заболеваниями может быть слабее, но вакцинироваться им также нужно обязательно. ВИЧ и СПИД. Людям с этими заболеваниями нужно вакцинироваться обязательно, потому что они находятся в группе риска. Прививка от коронавируса не способна нанести вред их здоровью. Проблемы с нарушением свертывания крови. Для таких пациентов нужно использовать иглу меньшего размера при введении вакцины — размер 23G и меньше. После введения вакцины нужно сильно предоставлять на место введения в течение 2 минут, без трения. Пациентов обязательно предупреждают о развитии гематомы в месте инъекции. Преклонного возраста. Людей старшего возраста необходимо вакцинировать от коронавируса, поскольку они переносят заболевания более трудно и входят в группу риска. Напомним, ранее мы писали о том, что делать учителям с противопоказанием к вакцинации от коронавируса. А также рассказывали о том, когда нужно вакцинироваться от коронавируса тем, кто уже переболел.