В Днепропетровской области столкнулись маршрутный междугородный микроавтобус и автомобиль экстренной медицинской помощи. В результате ДТП пострадали 6 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДСНС. Это произошло в поселке Пидлужжя Верхнеднепровской городской территориальной общины Каменского района. Спасатели получили сообщение о ДТП с участием автомобиля экстренной медицинской помощи Citroen Jamper и маршрутного междугородной микроавтобуса Volkswagen LT-35. Микроавтобус двигался по маршруту "Кременчуг-Днепр". От удара Volkswagen съехал в кювет и перевернулся на бок. На момент столкновения в маршрутке находилось 11 человек, в транспортном средстве медиков находилось 3 работника. В результате ДТП пострадали 6 пассажиров маршрутного такси. Трое пострадавших женщин (2000, 1996, 1967 годов рождения) и двух пострадавших мужчин 1983 года рождения госпитализирован в Каменской городской больницы скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования. У всех пострадавших травмы легкой степени тяжести (ушибы различных частей тела). Еще одна пострадавшая, девушка 2000 года рождения от госпитализации отказалась.