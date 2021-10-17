Компания Microsoft начала работать над своей собственной системой на чипе (SoC). Об этом свидетельствует обновленный список вакансий компании, в котором появилась должность главного архитектора SoC в подразделении Surface. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gizchina. В должности указывается необходимая квалификация для трудоустройства, а также некоторые обязанности. Несмотря на объявление, официальной информации о планах Microsoft по разработке собственного процессора не было. Это всего лишь предположение, которое может не совпадать с реальными планами компании. Однако разработка собственного процессора может стать большим шагом для Microsoft. В качестве примера, компания Apple, добилась исключительного успеха со своими процессорами iPhone и iPad.