Шапки мне не идут — одна из самых популярных фраз, которую можно услышать с приходом осени. Но сегодня поговорим не о том, как победить этот стереотип, а о том, к чему может привести подобная заблуждение. Бывает, что девушки, считая, что шапки им не идут, пытаются найти что-нибудь такое … и здравствуй, модный провал! Чтобы ваша тяга к эксперименту не закончилась промахом, "Школа IQ стиля" поделилась в Instagram списком из пяти антитрендив среди шапок. Какие шапки не нужно выбирать: 1. Шапка со стразами. Услышав в свой адрес комплимент "блестящая женщина", проверьте, нет ли на вашей шапке такой блестящей пышности. Оставьте перья и стразы для сценических костюмов Филиппа Киркорова. 2. Шапка с ушками. — Бабушка, а почему у тебя такие большие уши? — Это чтобы лучше тебя слышать, внученька — Ну тогда слушай, бабушка твоя шапка просто из ряда вон! Конец казки.Ни, это не мыло, ни иронично и не молодит. 3. Шапка из вязаного меха Кто придумал носить на голове эти капкейки — непонятно. 4. Шапка с меховым помпоном Сшит колпак не по-колпаковски, надо недоколпакований колпак … обеспечить огромным песцовой помпоном и выдавать за модную шапку. Нет, не вариант, если вам больше 10 лет. 5. Меховая ушанка Аутентично будет выглядеть только в экстремальных температурных условиях "замерзнуть или выжить". Но в таких обстоятельствах уже и в целом не к образу. Под городским снегом, в любимом пуховике, да еще и в такой шапке, вы будете выглядеть как дядя Федор из Простоквашино.

Иллюстративное фото (instagram.com/iq_style_school) Если вы думаете, что на этом список неудачных моделей закончен — к сожалению, нет. Это только верхушка антитрендового айсберга.Але есть и хорошая новость — шапки вам идут, нужно просто знать, как их выбирать с учетом внешности, черт лица и других особенностей. Напомним, ранее стилист поделилась лайфхак, как выглядеть более женственно и изящно.