Участник шоу "Танцы со звездами", звезда сериала "Моя любимая Страшко" Артур Логай, который перед 7-м эфиром травмировал ногу и даже попал в больницу, растрогал сеть нежным семейным фото с женой и маленьким сыном. Теплый снимок 28-летний артист разместил на своей странице в Instagram. Семейство отражено на улице — Логай держит сыночка на руках, а жена мыло занимает его сзади, при этом все они счастливо смеются. По словам Артура, его жена и сын придут на "Танцы со звездами" в седьмом эфире и будут поддерживать его из зала — значит, травма оказалась не такой серьезной и позволит ему выступить. "Мои завтра будут с нами в зале, потому что знают, как важна их поддержка", — написал актер.

Артур Логай растрогал семейным кадром с женой и сынишкой (фото: instagram.com/logai.arthur) Читатели оставили Артуру много растроганных отзывов и пожеланий удачи в будущем выпуске шоу. Буду с вами телепатически и поддерживать. Вы большой молодец Артур, вы лучший на паркете. Победы Вам Люблю вашу семью Очередной шедевр! Браво фотографу, браво вашей семье! Какие вы милые Порвите всех, меня поражает, как вы почти не спите и столько работы делаете Победы вам во всем Как мило Ждем в финале Напомним, что Логай женился на своей партнершей по сериалу "Киев днем и ночью" актрисой Евгенией Павленко в 2018 году. Пара воспитывает маленького сына, которого зовут Лев. Мальчику два с половиной года. Ранее мы сообщали, что участник шоу "Танцы со звездами" Максим Леонов попал в ДТП. Также мы писали, что на "Танцах со звездами" певица Власова сделала неожиданное признание.