Осень считается сезоном орехов и именно сейчас налегать на них, чтобы запастись витаминами и полезными веществами для укрепления иммунитета. Видов орехов очень много и все они полезны, но ученые назвали, которые для организма дадут наибольшую защиту. Об этом сообщили специалисты портала Eatthis. Орехи можно употреблять как отдельное блюдо, использовать для перекуса на работе или в дороге. Они обладают противовоспалительным свойством, богатые антиоксидантами, полезными жирами омега-3, витамином Е, фенольными кислотами, флавоноидами и дубильными веществами. Самым полезным орехом считается грецкие, так как в них полезных веществ больше, а также в них содержится альфа-линолиева кислота, которая помогает справиться с любым воспалением. Как показывают недавние исследования, ежедневное употребление грецких орехов снижает концентрацию некоторых биомаркеров воспаления. Чтобы повысить иммунитет, грецкие орехи нужно смешивать с миндалем, сушеной вишней и небольшими кусочками черного шоколада. Грецкие орехи помогают контролировать диабет второго типа и снижают риск заболевания в целом. Как отмечают ученые, для этого нужно съедать 1 столовую ложку орехов ежедневно в течение трех месяцев. Уровень сахара в крови снижается на 8%. Грецкие орехи можно есть круглый год и добавлять их во много блюд, в том числе и в соусы, подливки, мясные блюда. Важно! Суточную норму грецких орехов превышать нельзя, поскольку это может вызвать проблемы со здоровьем из-за высокого содержания аминокислот и дубильных веществ. Средняя суточная доза-40-50 грамм. В 100 граммах содержится более 600 ккал. Напомним, ранее мы писали о том, кому категорически противопоказан сыр. А также рассказывали о том, почему нельзя в доме держать денежное дерево.