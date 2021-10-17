Партия "Слуга народа" соберется на заседание фракции. Оно состоится в понедельник, 18 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера "Слуги народа" Юлии Палийчук. По ее словам, заседание фракции начнется в 19: 00. В частности, народные депутаты обсудят проект государственного бюджета на 2022. "В понедельник, 18 октября, в 19:00 состоится заседание фракции" Слуга народа ". Среди вопросов повестки дня — обсуждение проекта государственного бюджета на 2022", — написала спикер партии. Напомним, спикер Совета Руслан Стефанчук заявлял, что голосование за законопроект о госбюджете на 2022 состоится 20 октября. РБК-Украина подробно расписало основные показатели главного финансового документа на следующий год.