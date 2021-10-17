Хорошие качественные специи стоят достаточно дорого. Поэтому производители молотых специй часто используют различные добавки, чтобы удешевить продукт. Фальсификат можно встретить на прилавках часто и обычно подделывают уже молотые специи. Специи чаще всего подделывают и как определить настоящую приправу — читайте в материале ниже. Самый четкий признак поддельных специй — яркость. Чем ярче выглядят специи, тем больше вероятности, что там есть канцерогены и красители. Специи чаще всего подделывают шафран Это специя самая дорогая, ее изготавливают в Иране, и примерная цена изготовления составляет около 10 000 долларов за килограмм. Чтобы удешевить, производители смешивают шафран с маком, сафлором, гвоздикой, листьями календулы и обрабатывают красителями. В некоторых случаях в состав может попасть краситель с канцерогеном. корица Эту специю делают из коры Cinnamomum verum. Но часто для подделки используют похоже дерево — Cinnamomum cassia. Изготавливают корицу в основном на Шри-Ланке. В фальсификат могут добавлять кофейное шелухи, картофельное или пшеничная мука. Иногда мошенники перед помолом могут полностью вытянуть эфирные масла корицы, а затем делают помол. Куркума В состав поддельной куркумы попадает крахмал, рисовая мука, мел и желтая глина. Все эти вещества обрабатываются специальными красителями, опасными для здоровья. Чили Фальсифицированный чили может содержать кирпичную пыль, песок и даже мусор. Иногда незрелые зеленые перцы специально обрабатывают различными веществами для того, чтобы они быстрее покраснели. ваниль Настоящий аромат ванили сильно отличается от аромата ванилина. Ванилин — химическое соединение, которое только напоминает прикус и запах настоящей ванили. Производители смешивают в определенной пропорции хорошие специи с теми, у которых уже истек срок действия. Если у вас есть такая возможность, то перед покупкой внимательно изучите специи. Обращайте внимание на их цвет, консистенцию, запах. И отдавайте предпочтение специям, которые не прошли помол. Напомним, ранее мы писали о том, что врач назвал неожиданный продукт от головной боли. А также рассказывали секреты шеф-поваров, которые раскрывают только в кулинарных школах.