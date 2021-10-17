В Киеве отопление включат, когда среднесуточная температура воздуха будет меньше +8 в течение трех дней. При этом в столичных домах могут включить отопление раньше, если больше половины жильцов дома напишут соответствующее заявление в КГГА. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время брифинга. "Мы даем возможность подключиться к отоплению, тем домовым общинам, которые хотят получить отопления уже сейчас", — отметил Пантелеев. Инициативная группа дома должна составить заявление на подключение дома к отоплению, которое подпишут больше половины жителей. После этого копию заявления нужно отправить на электронную почту КГГА. Сколько будем платить Многие киевляне обеспокоены ростом тарифов. Цена за отопление и горячую воду может значительно увеличится. Поскольку в прошлом году 1 Гкал тепла стоила 1654 гривен. В этом сезоне, возможно, придется платить 2381 гривню. Соответствующий проект решения уже появился на сайте КГГА. Власти города, в свою очередь, обещала не увеличивать тарифы на отопление для жителей столицы. Напомним, в "Нафтогазе" объяснили, какие потребители могут переплачивать за газ в 2-3 раза. Мы также писали о том, что эксперты прогнозируют серьезное подорожание подсолнечного масла в Украине.