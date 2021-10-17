Мужчина, который убил депутата правящей Консервативной партии Великобритании Дэвида Амесса, заранее спланировал нападение на чиновника. За неделю до события он записался на прием к депутату, а затем отправился в город Ли-он-Си (графство Эссекс) на поезде из Лондона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail. Полиция провела обыск в доме детства подозреваемого в рамках расследования убийства Амесса. Полиция обыскала дом и гараж, однако не известно обнаружили они что-нибудь примечательное. Подозреваемый в убийстве британского депутата — сын бывшего советника по коммуникациям премьер-министра Сомали. Харби Али Куллане подтвердил, что его сын находится под стражей в полиции после происшествия. В полиции предполагают, что место проживания убийцы депутата находится в Лондоне. При этом правоохранители провели обыски по трем адресам. Напомним, 16 октября во время встречи с избирателями был убит депутат британского парламента Дэвид Амесс. Он получил 17 ножевых ранений. Нападавший был задержан на месте. Ранее его личность и возможные мотивы преступления не раскрывались. В полиции считают, что у убийцы не было сообщников.