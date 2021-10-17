Пятый выпуск романтического реалити осени "Холостячка 2" со Златой Огневич смело можно назвать горячим и урожайным на … поцелуи. Кроме того, некоторые участники шоу заставили звезду посмотреть на них по-новому. Так, Роман Васильев по-настоящему удивил Злату и своих конкурентов, которые до последнего момента даже не догадывались, что романтический стоматолог тайком отправился в холостячки на Кипр, куда и полетела с тремя мужчинами. Он подготовил для артистки особое свидание, на котором и впервые встала на флайборд, а активный день парочка закончился романтическим ужином. Правда, в отличие от конкурентов Андрея Задворного и Дмитрия Шевченко, которые поцеловали Злату, врач не позволил себе лишнего. Зато он эффектно появился по руку со звездой на Церемонии роз. Роман стал участником прямого эфира авторского шоу Григория Решеника LoveLiveShow в Instagram. Зрители и даже участники "Холостячки 2" не раз "упрекали" его в том, что он идеальный и последовательный, все его действия — выверенные и спланированы. На это Роман ответил просто и сдержанно. "Я медик. У меня есть моя профдеформация — все должно быть четко, конкретно, по полочкам", — пояснил он. View this post on Instagram

Публикация Роман Васильев Холостячка 2 (@god_of_dentistry) "Меня удивляет, что воспитанную и сдержанную человека с правильными манерами называют идеальной, вешают ярлык. Я не хочу нравиться всем. Я просто хочу показывать свои манеры, и кому это нравиться — это мои люди. Я могу быть грубым. Иногда и пошалить можно, но все должно быть в меру ", — высказался Роман. Стоматолог признался, готов к поцелую со Златой. Для него этот интимный момент несет особый, серьезный посыл. "Я готов. Но поцелуй — это не просто прикосновение губ — это нечто интимное, что говорит о чувствах. Если со стороны Златы это будет взаимное, то тогда поцелуй 100% произойдет", — заявил Роман.

Роман поражает Злату романтическими поступками и сюрпризами (фото: instagram.com/god_of_dentistry) Он также рассказал правду о том, как уживаются участники на одной территории. "Когда мы попали в дом, был момент притирки. Но мы очень быстро нашли общий язык и расставили все по своим местам и все микроконфликты, которые были очень быстро решались. Ценно, что взрослые люди умеют договариваться. Я забыл, когда последний раз выходил из себя, кричал на кого-то ", — признался романтический врач. View this post on Instagram

Публикация от Холл в стяк & Холостячка (@holostyakstb) Роман рассекретил свои скрытые таланты и рассказал о том, как он любит заниматься и которые в хобби у него есть. "Верховая езда — моя любовь. Я начал учиться игре на фортепиано, на проекте я попытался спеть. Но это точечные захвата. Основное связано с активным отдыхом, спортом, путешествиями", — перечислил он свои преимущества. Напомним, что ранее Андрей Задворный возмутился через поцелуй Златы Огневич с его соперником.