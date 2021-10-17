В Грузии заявили о начале пятой волны коронавируса. Власти призвали местных жителей вакцинироваться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Грузия Online". "Количество больных серьезно увеличилась и это начало т. Н. Пятой волны. К сожалению, эта волна начинается с довольно высокой отметки, и поэтому необходимо, чтобы все учли рекомендации — носить маски, соблюдать дистанцию, избегать многолюдных мест и привиться", — сказал руководитель Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе. По его словам, за последнюю неделю ситуация ухудшилась в трех регионах: Кахети, Имерети и Самегрело-Земо Сванети, где уровень вакцинации относительно низкий. "По сравнению лучше ситуация в Аджарии и Тбилиси, где уровень вакцинации выше по сравнению с другими регионами. Поэтому еще раз прошу населения сделать прививку. Привито миллиона человек, но как минимум нужно вакцинировать еще миллион, чтобы страна спокойно встретила Новый год", — сказал Гамкрелидзе . Он заявил, что пятая волна будет тяжелой, поэтому обязательно нужно вакцинироваться.