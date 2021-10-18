Боевики 4 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, 17 октября.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

В направлении Луганского российские наемники совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Талаковки оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Крымского оккупанты применили станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

Возле Новозвановки позиции украинских воинов враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Наши бойцы открывали ответный огонь, чтоб прекратить огневую активность оккупантов.

Боевики размещают тяжелую военную технику на Донбассе. Ее заметили наблюдатели из организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе из соображений безопасности.