18 октября тело Андрея Павлова (родной брат погибшего мэра Кривого Рога) в квартире умершего на улице Черняховского обнаружил друг. Об этом стало известно по информации от сотрудников правоохранительных органов, которые сейчас находятся на месте происшествия.

Об этом пишет «Первый городской».

Мертвого Андрея Юрьевича около 16:30 нашел его друг. При этом, по имеющейся информации, еще сегодня утром Андрея Павлова видели живым.

Павлов Андрей Юрьевич был младшим братом погибшего 15 августа, при до сих пор не установленных следствием обстоятельствах, мэра Кривого Рога Константина Павлова, основной версией гибели которого следствие сейчас считает умышленное убийство. Андрею Павлову было 46 лет.

Была ли смерть насильственной, пока не сообщается.

В Криворожском районном управлении полиции сообщают, сейчас на месте происшествия работают эксперты и следственно-оперативная группа. Тело мужчины направят на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить причину смерти. Предварительно, видимых признаков насильственной смерти на теле Андрея Павлова не обнаружили. Известно, что утром 18 октября брат погибшего мэра был еще жив. По словам его друга, который и нашел тело, погибший утром позвонил ему и попросил привезти воду из-за плохого самочувствия. Когда товарищ приехал в квартиру Андрея Павлова, тот был мертв.

Правоохранители провели 16 обысков в Кривом Роге. Следственные действия проходили в рамках расследования гибели Константина Павлова.