В правящей команде оценили возможность досрочных выборов президента. Пока таких планов нет.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в ОП.

Дата очередных выборов президента — 31 марта 2024 года, то есть после парламентских. Однако в украинских политических реалиях выгоднее провести парламентские выборы после выборов главы государства, на волне успеха победителя.

«Досрочные выборы нужны, когда есть какой-то кризис, который можно разрешить только таким путем. Сейчас таких кризисов нет, досрочные президентские выборы просто нецелесообразны», — сказал собеседник издания в ОП.

Однако, Избирательный кодекс прямо запрещает главе государства, чьи полномочия досрочно прекратились, идти на следующие выборы.

«Если мы начнем эту норму менять, то абсолютно каждый догадается, что мы задумали», — сказал источник.

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